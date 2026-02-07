+Escénicas el espectáculo de Leti da Taberna en Meis

La Diputación lleva mañana a Meis el circuito +Escénicas con el espectáculo de humor «Enredada», a cargo de Leti da Taberna. Se trata de una actuación enmarcada en la segunda edición de esta iniciativa provincial que apoya la programación de teatro y danza en los Concellos de menos de 20.000 habitantes de la provincia con un presupuesto de 195.000 euros, 45.000 euros más que en su primera convocatoria, informaron desde la entidad provincial.

El monólogo de humor se representará en el auditorio municipal a las 18:00 horas. En él, Leti da Taberna explorará la relación de las personas con las redes sociales y cómo estas influyen en el día a día.