El CEIP de Rubiáns le «canta las cuarenta» a Educación a ritmo de ska

La comunidad educativa del colegio de Rubiáns ya no sabe cómo llamar a la atención de la Consellería de Educación para que les reciba y zanjar 17 años de problemas con el horario lectivo. De hecho, se podría decir que ha decidido cantarle la cuarenta, pues ha creado una canción reivindicativa a ritmo de ska.

La composición de la letra y la música denotan profesionalidad y así lo reconocen desde la ANPA, que se limita a indicar que son artistas conocidos, pero que prefieren mantenerse en el anonimato.

Cabe recordar que llevan un año pidiendo a Educación una reunión después de que Mobilidade «nos dijera que habría un informe favorable» para el cambio de horario, pues el rechazo se viene argumentando con que «é cousa do transporte e aos rapaces a medrar co estrés metido no plato», como indica la canción, que ya recorre las redes sociales y que también recibirá la Xunta con los «correos que le mandamos todos los días».

Esta incluye un pegadizo estribillo que dice: «En Rubiáns non hai tempo, non hai calma nin razón, comemos a contrarreloxo por decisión dun sillón, pero sobra corazón. Queremos horario digno, igualdade e solución».

Según vienen denunciando con todo tipo de protestas, recogidas de firmas, preguntas parlamentarias... la situación se produce desde la implantación de la jornada única y les impide conciliar adecuadamente pues, entre otras cosas, los niños disponen de poco más de media hora para comer, porque salen de clase a las 14.50 horas y el autobús se va a las 15.30 horas, así que «baixamos de clase sen alento», dicen en su canción.