Autorizan la sustitución de un equipo eléctrico ubicado en A Lanzada

Grupo Naturgy va a sustituir una serie de equipamientos de una instalación que tiene en la playa de A Lanzada porque a los actuales se les ha agotado la vida útil.

La distribuidora de la firma ya ha recibido autorización de la Consellería de Economía para ejecutar este proyecto que cuenta con un presupuesto de unos 34.000 euros.

Así lo indica un anuncio publicado ayer en el DOG, que también indica que el proyecto de ejecución tiene por finalidad sustituir unos equipos del suministro eléctrico que tiene en esta zona, pues precisan de una renovación.

En concreto, se cambiará el centro de seccionamiento actual por uno prefabricado, el paso subterráneo que va hasta el nuevo y dos línea de media tensión que van desde este equipo hasta el punto de acceso a la red existente.

Según las mismas fuentes, se trata de un total de 31 metros en dos actuaciones, repartidos en una primera de 21 y en una segunda de diez metros de longitud.

El proyecto fue sometido a informe preceptivo de diferentes administraciones, como el Concello de O Grove y el Servizo de Montes, que emitió una serie de consideraciones, admitidas por el promotor. Y es que el proyecto afectaría a unos terrenos de los comuneros de San Martiño y le pidió que llegara a acuerdos con los titulares.