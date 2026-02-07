«Arroupa» de Cáritas recuperó 113 toneladas de residuos textiles

El proyecto «Arroupa» que Cáritas Diocesana desarrolla en Vilagarcía permitió recuperar el año pasado 113,6 toneladas de residuo textil. Esto fue posible gracias a la colaboración ciudadana, que optó por descartar la ropa en desuso en los 34 puntos de recogida que la organización tiene distribuidos por la villa, 31 de ellos en suelo público y tres en privado (ropero parroquial de Santa Baia de Arealonga y estacionamientos del Alcampo). En estos se depositaron 105,9 y 7,6 toneladas de prendas y calzado, respectivamente.

Desde el Concello recuerdan que este programa, que da empleo a personas en riesgo de exclusión social, se encarga del vaciado de los colectores y del traslado de los residuos la una planta que la ONG tiene en el polígono del Tambre, donde se procede a la separación, selección, clasificación y tratamiento de los mismos.

Según el informe remitido por la entidad social, el 88,5% del residuo recuperado era material reutilizable (para la venta como producto de segunda mano tras el debido acondicionamiento) o reciclable (que se pudo transformar para volver a usar cómo tela o elaboración de otras prendas). Tan sólo se tuvo que rechazar el 9,5% al tratarse de «impropios» o ser ropa no reutilizable ni apta para el reciclaje.

El 2% del volumen restante correspondía a otro tipo de residuos (papel, tarjeta o plástico) que, igual que el material rechazado, se gestionó a través de empresa autorizada, en este caso, Coregal.

El proyecto «Arroupa» cierra el ciclo poniendo a la venta las prendas en buen estado en las tiendas que llevan su nombre, y que también son un medio de creación de empleo. Vilagarcía cuenta desde el octubre con una de ellas, la segunda de la provincia, situada en la calle Castelao. Además de poder adquirir prendas a precio accesible, el comercio también es el punto a lo que usuarios de Cáritas acuden a recoger ropa fácil, lo que hacen utilizando un código QR que les facilita la organización. De este modo se logra desestigmatizar a estas personas.