Alberto García cree que las aceras y nuevos viales son prioritarios

El PSOE defiende la ejecución de aceras y la ampliación de las calzadas en la parroquia de Dimo, tratando así de mejorar la seguridad viaria en el que es «uno de los núcleos con mayor concentración de población» de Catoira.

Su portavoz, Alberto García, considera que se trata de acciones prioritarias, y así lo hace constar en una moción presentada al efecto centrada en mejorar los accesos a Igrexa, O Busto y Gondar, donde «la ausencia de aceras y el estrechamiento de calzadas suponen un riesgo evidente para peatones y vehículos».

Para facilitar las cosas al gobierno del BNG, el PSOE le recuerda que «ya existe un proyecto técnico, tramitado por el propio Concello, que fue presentado en su día a la Diputación».

Iniciativa impulsada por el propio PSOE «que en la actualidad no cuenta con la totalidad de la financiación comprometida ni tiene garantizados todos los informes sectoriales, ni la plena disponibilidad de los terrenos, a pesar de lo cual el ejecutivo local, en una muestra de falta de prudencia y rigor, decidió iniciar el proceso de licitación».