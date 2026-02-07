Baloncesto
Aíto García Reneses ofrece un máster a los alumnos del CIFP
R. A.
Vilagarcía
El mítico entrenador español de baloncesto, Aíto García Reneses, mostró gran parte de su sabiduría a los alumnos del ciclo medio y superior de técnico deportivo de ese deporte, que se imparte en el CIFP de Fontecarmoa, en Vilagarcía.
La clase magistral comenzó a las 10.00 horas y el técnico fue desgranando conceptos con los que afrontar el entrenamiento de un equipo de baloncesto. García Reneses también ha tenido tiempo para conocer la comarca estos días, acercándose, entre otros lugares, a A Illa, donde se reunió con técnicos, directivos y jugadores de todas las categorías del CB Dorna.
