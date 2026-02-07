Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo sin trenesLluvias de récordStellantis Coche EléctricoVuelo Filadelfia OportoDesarrollo PXOM VigoGanadora PasapalabraCelta-Osasuna
instagramlinkedin

Baloncesto

Aíto García Reneses ofrece un máster a los alumnos del CIFP

Aíto García Reneses durante la clase magistral que impartió ayer en Fontecarmoa.

Aíto García Reneses durante la clase magistral que impartió ayer en Fontecarmoa. / Iñaki Abella

R. A.

Vilagarcía

El mítico entrenador español de baloncesto, Aíto García Reneses, mostró gran parte de su sabiduría a los alumnos del ciclo medio y superior de técnico deportivo de ese deporte, que se imparte en el CIFP de Fontecarmoa, en Vilagarcía.

La clase magistral comenzó a las 10.00 horas y el técnico fue desgranando conceptos con los que afrontar el entrenamiento de un equipo de baloncesto. García Reneses también ha tenido tiempo para conocer la comarca estos días, acercándose, entre otros lugares, a A Illa, donde se reunió con técnicos, directivos y jugadores de todas las categorías del CB Dorna.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents