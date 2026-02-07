Somos acusa a Castro de «perdonar» 600.000 euros en multas y recibos

La Conta Xeral de 2024 será presentada a pleno el próximo lunes en Ribadumia, una sesión extraordinaria que es criticada por Somos ya que al convocarse para las 14.00 horas, no podrá ir su edil, Sergio Soutelo, en lo que consideran una «acción para hurtar el debate». Esa sensación inicial, señalaban desde la formación ayer, se ha cumplido una vez estudiado el documento, resultando «llamativo quer existan 602.579 euros de impuestos, tasas y multas sin cobrar, algo que se arrastra desde 2018». De esa cantidad, una parte «son cargos del año 2003, que todavía pudiese ser alguna cuestión pendiente en vía ejecutiva, pero es evidente que David Castro lleva desde que tiene mayoría absoluta, perdonando deudas a mucha gente».

La formación insiste en que los datos «muestran una dinámica a través de la cual, a determinadas personas y empresas -vamos a pedir esas facturas pendientes- el concello lleva años sin cobrarle las tasas municipales, ni las multas, sin que se aporte ningún tipo de explicación y cayendo en una situación de máxima gravedad».

Entre 2019 y 2024, se interpusieron multas por un valor de 41.412 euros. «Mucha gente pagó su multa, algunos con recargo en la vía ejecutiva, pero pagaron. Esos son vecinos que Castro considera de segunda, ya que, después, a una parte de los vecinos no se les cobró las multas correspondientes».

Una de las consecuencias de «esta manera de actuar es que, desde 2015 a 2024, la cifra de derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados, se disparó hasta 1.394.784 euros, de los cuales son de ya dudoso cobre 1.063.829». Insisten ven que Castro «heredó medio millón de euros de deuda que no se va a cobrar, la mayor parte en la época de Nené Barral, pero él, desde que tiene la mayoría absoluta, duplicó esa cifra con una gestión que es inaceptable».

Aunque reconocen que no van a pode estar en el pleno por las horas, exigen «explicaciones públicas y responsabilidades políticas ante unos hechos que apuntan a que el alcalde lleva años perdonando facturas, una actitud partidista de favoritismos hacia determinados vecinos o empresas, que además de estar fuera de toda ética política, están también fuera d ela legalidad vigente».