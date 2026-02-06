Vilaxoán invita a crear su sardina de Entroido y mucho más en un taller

La Asociación de Vecinos de Vilaxoán organiza un taller de Entroido en el que las personas participantes podrán ayudar a construir la sardina que protagonizará el entierro con el que la villa despedirá a Don Carnal el sábado 21 de febrero.

La actividad comienza mañana, día 7, y también contará con sesiones los días 14 y 16. Se impartirá en el centro cultural y deportivo de O Preguntoiro, en horario de 11.00 a 13.00 horas. Las plazas son limitadas.

Aunque será la más importante, la elaboración de la figura de la sardina no será la única ocupación de las personas asistentes al taller, pues también podrán diseñar y confeccionar imanes, farolas y candiles con los que se iluminará el velatorio de este evento y la posterior procesión de la comitiva fúnebre por las calles de Vilaxoán.