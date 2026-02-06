Vilagarcía suma 46 pisos nuevos a su oferta con dos promociones privadas

La oferta de vivienda nueva en Vilagarcía continúa al alza con la concesión de dos nuevas licencias para promoción privada, que permitirán incorporar 46 pisos al mercado. Los proyectos autorizados por la Xerencia de Urbanismo serán en las calles Santa Lucía y San Roque, en una línea que el Concello vincula a la recuperación gradual del sector de la construcción y al atractivo de la ciudad como residencia e inversión.

Estas actuaciones no llegan aisladas. Se suman a las licencias otorgadas el pasado mes de diciembre para cuatro edificios de vivienda colectiva que añadirán 77 viviendas más: 27 en la urbanización de O Piñeiriño, 39 en la confluencia de Blanco Amor con la avenida As Carolinas, además de otras 6 en la calle Francisco Porto y 5 en Ramón Martínez. En conjunto, y en apenas unos meses, Vilagarcía suma ya 123 nuevas viviendas entre los permisos concedidos recientemente.

El balance dibuja un escenario de actividad sostenida, en el que la vivienda colectiva empieza a imponerse sobre la unifamiliar, sin que esta desaparezca del mapa constructivo local. Al mismo tiempo, el Concello constata un incremento de la rehabilitación y de la división de viviendas y bajos, con destinos diversos: desde la residencia habitual hasta el alquiler turístico, tendencia que acompaña el dinamismo inmobiliario y el cambio de hábitos en el mercado.

Desde el gobierno local interpretan el repunte como un indicador de la buena coyuntura que atraviesa Vilagarcía y del trabajo municipal de los últimos años. A su juicio, «es el mejor síntoma del progreso que estamos viendo, fruto de políticas de dinamización comercial, cultural y deportiva, ayudas a la promoción del empleo y a la creación de empresas, medidas de atención social e inversiones en la mejora de servicios e infraestructuras, además de las transformadoras humanizaciones».

El Concello subraya, además, que aumentar la oferta resulta clave para frenar el encarecimiento de precios e incluso favorecer su moderación. En ese objetivo encaja también la promoción pública que se tramita: el proyecto de un bloque de 12 viviendas en el solar de Marxión, puesto a disposición del Instituto Galego de Vivenda e Solo. A mayores, este organismo prevé impulsar en los próximos años otro programa para la construcción de 350 pisos públicos en la zona de As Carolinas, una intervención de mayor escala.