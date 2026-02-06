Vilagarcía activa un servicio para mejorar la atención a migrantes

Servizos Sociais de Vilagarcía ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento especializado para personas migrantes mediante la firma de un contrato con la organización SenValos: Migración y Desarrollo que servirá para aliviar la carga de trabajo del área y a ofrecer una mejor atención a pesar de que la cifra de extranjeros es moderada en la ciudad, pues supone el 6% de la población.

No obstante, le conciernen asuntos de una importante complejidad normativa, como indican desde el departamento dirigido por Tania García, que firmó el contrato con esta ONG por importe de 11.200 euros y para ofrecer atención pública tres días al mes, desde febrero hasta diciembre.

Las mismas fuentes municipales detallaron que contar con este servicio municipal periódico y especializado «permitirá prevenir irregularidades sobrevenidas, reducir errores de tramitación y mejorar el cumplimiento de plazos», además de contribuir a «aliviar la carga de trabajo del personal de Servizos Sociais y también a favorecer itinerarios de inclusión más estables y que garanticen la cohesión de la sociedad».

En concreto, la atención por parte de SenValos está a dirigida a personas migrantes y/o de origen migrante empadronadas o residentes en el municipio.

Entre otras actuaciones, ofrecerá información y orientación sobre procedimientos de extranjería (residencia, renovaciones, reagrupación familiar, nacionalidad...), tramitación y preparación de expedientes y escritos, asesoramiento técnico individualizado, apoyo para la obtención y organización documental y coordinación técnica con los Servicios Sociales Comunitarios y/o recursos municipales.

El servicio entró en funcionamiento esta semana y se puede encontrar en un despacho ubicado en la primera planta de la parte antigua de la Casa Consistorial. La atención al público se ofrecerá los tres primeros martes de cada mes, en horario de 10.00 a 14:30 horas. Además, a mayores, la organización ofrece una bolsa de horas de trabajo no presencial para la revisión y preparación de documentación, revisión de expedientes y seguimiento técnicos. Se atenderá con el sistema de cita previa que se puede solicitar directamente a esta asociación a través del teléfono 981 905 977.

Noticias relacionadas

SenValos es una organización no gubernamental con base en A Coruña y que se fundó con el propósito de apoyar a personas migrantes y refugiadas para que consigan una inclusión social en la sociedad.