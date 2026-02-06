Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Política Local

El BNG de Valga solicita una ordenanza sobre ayudas al deporte

L. R.

Valga

El BNG de Valga reclama al Concello la creación de una ordenanza municipal para establecer «criterios objetivos en el apoyo al deporte». Y es que el partido de la oposición asegura que la ausencia de un marco normativo común está dando lugar a que el apoyo municipal a este ámbito «se realice de forma puntual y sin criterios homogéneos, dificultando la planificación de las entidades deportivas y generando incertidumbre tanto en los clubs como en los deportistas».

A este respecto, explica que en la localidad existen numerosas asociaciones y atletas que merecen unas ayudas, así como la creación de eventos, competiciones y actividades.

Noticias relacionadas

Para conseguir su propósito, los nacionalistas llevarán una moción al próximo pleno de la Corporación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents