Turismo también financia la mejora de la iglesia de Campaña

Después de hacer lo propio con la de Devesa, el Concello de Valga anuncia la recuperación del entorno de la iglesia de Santa Cristina de Campaña, resaltando que en ambos casos se hará con apoyo económico de Turismo de Galicia.

Es un paso más para «la puesta en valor del patrimonio local» en el que invertir 153.520 euros tratando de «mejorar la accesibilidad al templo románico».

Es así como se anuncia «la retirada del actual pavimento y su sustitución por piedra, colocación de mobiliario, trabajos de jardinería y señalización de la zona con prioridad peatonal», entre otras actuaciones.

Explican en el Concello que este plan de humanización contribuirá a embellecer los alrededores de esta iglesia construida en el siglo XII, «formada por una única nave dividida en tres tramos por dos pares de columnas».

Entre sus elementos más característicos destaca «un arco triunfal de medio punto abierto en el muro de la nave». Como también la portada románica de la fachada.

Son dignas de mención, igualmente, las pinturas murales del siglo XVI –restauradas en 2014– que decoran la cabecera del templo, las cuales representan escenas como la Anunciación del Arcángel San Gabriel a María

El gobierno de José María Bello Maneiro explica también que la sacristía está en una nave lateral construida con posterioridad y que el campanario, situado en una torre de planta cuadrangular, fue levantado en el siglo XX, después de que un rayo destruyera el anterior.

Puestos a detallar la riqueza de este conjunto patrimonial hay que resaltar que en el cementerio hay cruz de granito y un crucero del siglo XX.