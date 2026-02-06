Los temporales dan la puntilla a la icónica chimenea de Alimentos Arosa

La chimenea de la antigua Alimentos Arosa de Cambados colapsó ayer sin que se produjeran daños materiales en las propiedades colindantes. Justamente sucedió el mismo día en que el propietario solicitó permiso para proceder a su demolición tras reactivarse las quejas vecinales por su estado e iniciar el Concello un expediente de ruina.

Una vecina de las inmediaciones fue testigo directo de la caída de este elemento que ya llevaba años siendo motivo de preocupación por su inclinación. Estaba en su huerta cuando escuchó el estruendo, pero por fortuna cayó sobre sí misma, dentro de la parcela, quedando solo algunos ladrillos amontonados sobre la caldera y esparcidos por la maleza y sobre una de las edificaciones auxiliares de la antigua conservera de Otero.

Temporales

El concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, se desplazó hasta el lugar y certificó que no se habían producido daños ni en las fincas ni en las viviendas colindantes. Asimismo recordó que el Ayuntamiento abrió esta semana un expediente de ruina urgente para instar a la propiedad a consolidar la chimenea industrial o a destruirla, pero a tomar medidas.

La antigua conservera se usa como almacén de despojos. | IÑAKI ABELLA

Y es que los vecinos de San Tomé se habían vuelto a quejar y esta vez con más razón, como se ha demostrado, pues las grietas de la base se habían agrandado y los temporales de estos días dieron el puntillazo a este icónico elemento del paisaje costero cambadés.

Un millón de euros

Eso que se ahorra el dueño, el cual había reaccionado rápido, pues según Abal Varela, ayer mismo había pedido autorización para tirar este vestigio de un pasado próspero. Con todo, el resto de las instalaciones tampoco presentan un buen estado y se están utilizando como almacén de viejos electrodomésticos y diversa basura.

La chimenea de la antigua conservera Otero un par de horas antes de caer. / I.P.

La antigua nave lleva abandonada más de dos décadas, cuando la actividad conservera alcanzó su final de manera abrupta.

Posteriormente, un grupo de inversores de Cambados la compró para construir una promoción de viviendas, pero la complicada situación urbanística de la parcela y la crisis del ladrillo desbarató sus planes. De hecho, como avanzó este diario el pasado verano, sus 2.600 metros cuadrados en este espacio privilegiado con vistas al mar llevan tiempo a la venta por un millón de euros.