Sancionan a un conductor por posesión de un detector de radares

La Policía Local de Vilagarcía denunció hoy a un conductor por la posesión de un detector de radares, lo cual supone una infracción que está penada con una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del permiso de conducir.

Así lo indicaron los agentes que detectaron al automovilista con este aparato en su vehículo y que lo había camuflado bajo un paquete de pañuelos de papel. No se trataba de un inhibidor, sino de un equipo para prever encontrarse con radares del control de la velocidad y su uso está prohibido.

Noticias relacionadas

Esto es porque se trataba de uno de esos equipos que no alertan de los controles fijos, como hacen otros dispositivos y cuya ubicación e información puede encontrarse en canales oficiales, sino que se utiliza para localizar radares móviles, lo cual está prohibido.