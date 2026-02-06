Vilagarcía
Sancionan a un conductor por posesión de un detector de radares
El automovilista lo llevaba camuflado
La Policía Local de Vilagarcía denunció hoy a un conductor por la posesión de un detector de radares, lo cual supone una infracción que está penada con una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del permiso de conducir.
Así lo indicaron los agentes que detectaron al automovilista con este aparato en su vehículo y que lo había camuflado bajo un paquete de pañuelos de papel. No se trataba de un inhibidor, sino de un equipo para prever encontrarse con radares del control de la velocidad y su uso está prohibido.
Esto es porque se trataba de uno de esos equipos que no alertan de los controles fijos, como hacen otros dispositivos y cuya ubicación e información puede encontrarse en canales oficiales, sino que se utiliza para localizar radares móviles, lo cual está prohibido.
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- Desaparecido un vecino de Vilagarcía: su familia pide colaboración
- Profesores duermen en las aulas para exigir «educación de calidad»
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- La pleamar y la lluvia inundan el sótano del Auditorio de Vilagarcía
- Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas