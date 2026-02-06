Reforman el acceso al núcleo de Carballoso, en Xil

«Queremos dotar al municipio de infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales». Así se pronuncia Carlos Viéitez, el alcalde del Concello de Meaño, al referirse al plan municipal de mejora de la red viaria, del que ya se habló en otras ocasiones.

Esta vez sale a relucir con motivo del reciente comienzo de las obras de ampliación y mejora del vial municipal que, como explica el propio regidor, vertebra la conexión de la carretera EP-9302 con el núcleo de viviendas del lugar de Carballoso, en la parroquia de Xil.

Viéitez esgrime además que se trata de una «actuación estratégica de mejora de la seguridad vial y de las comunicaciones que responde a una demanda de los vecinos».

Entrando en detalle en las obras previstas, financiadas por la Diputación de Pontevedra, resalta que incluyen el ensanche de la calzada por el margen izquierdo, la renovación del firme y la mejora de la señalización, «garantizando unas condiciones de circulación más seguras y eficientes».