El Concello de Vilagarcía vuelve a pedir a la Xunta el «arreglo urgente» de sus viales

El Concello de Vilagarcía remitirá el lunes un nuevo requerimiento a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para que proceda al arreglo «urgente» de viales de su titularidad que atraviesan la ciudad «ante la ausencia de soluciones y el agravamiento del mal estado».

Desde el gobierno local señalan a las avenidas de Cambados-Vilanova (PO-549), Rosalía de Castro (PO-548) y Agustín Romero-Cornazo (PO-301), así como la carretera vieja de Bamio (PO-192) y recuerdan que «la demanda no es nueva puesto que Vilagarcía lleva años requiriendo a la Xunta que solucione las distintas problemáticas que presentan estas vías – que en su mayor parte son urbanas y atraviesan zonas densamente pobladas-, sin que el Ejecutivo autonómico haya llevado a cabo mejora alguna», se quejan.

Según Ravella, la última petición data de junio, hace siete meses, y «la situación continúa empeorando, en especial tras la sucesión de temporales que se están registrando desde principios de año».

Aseguran que la necesidad de una intervención integral es «acuciante» y que la reclamación también parte de residentes y colectivos vecinales de estas zonas, que le han trasladado «su preocupación por la inseguridad y el grado de deterioro de las carreteras autonómicas y a mayores del mal estado del pavimento, hace falta destacar que muchos tramos presentan graves carencias en materia de seguridad vial al carecer de aceras. Y en los tramos en los que existen, o no cumplen con las normas de accesibilidad o se encuentran hundidas y degradadas, lo que también supone riesgos para los peones».

El Ejecutivo municipal acusa a la Xunta de «abandono y desatención» y contrapone su manera de actuar con la diligencia del Estado, poniendo como ejemplo el asfaltado de la avenida Juan Carlos I, «que el Ministerio acometió tan sólo mes y medio después de que el Ayuntamiento lo solicitara por primera vez», destacaron. Asimismo se dirigió PP local, indicándole que «sería más beneficioso para Vilagarcía que en lugar de pedirle al Concello planes de mantenimiento que ya existen se hubiera dedicado a instar a sus jefes de la Xunta para que ejecuten estas y otras inversiones que la ciudadanía reclama constantemente».