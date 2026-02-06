Achégate ao Salón! | Sandra Merino y Álex Gallego Merino
«Queremos que sientan que el concierto sucede entre todos»
¿Cómo nació Merino como proyecto común?
Álex Gallego: Como dúo desde 2019, pero nos conocíamos de antes. Llevábamos desde 2010 dando conciertos. En algún momento dijimos: esto merece nombre y dirección.
Sandra Merino: Yo, antes de Álex, cantaba en las calles de Madrid para financiar los discos y probar las canciones. Luego lo hicimos juntos: ahí aprendes a conectar de verdad.
¿Qué os dejó esa época de calle?
A.G.: Que la gente se parara a escucharte es una sensación muy chula. No hay trampa: o te creen o siguen andando. Esa honestidad la seguimos buscando.
S.M.: Te obliga a ir al núcleo. Y cuando una letra toca a alguien, lo notas en la mirada.
¿Qué os seduce del formato matinal de Achégate ao Salón!?
A.G.: Tiene esa esencia de lo cercano. Vamos con más recursos que entonces, claro, pero queremos la misma conexión total con el público, solo que en un teatro.
S.M.: En acústico se ve la esencia. Con banda suena más a disco; aquí tenemos libertades: parar, explicar, respirar, contar de dónde viene una canción.
El Salón García es un espacio muy próximo. ¿Qué buscáis que ocurra con el público?
A.G.: Que salgan un poco mejor de lo que entraron. Más aliviados, más en paz, con algo removido pero también colocado.
S.M.: Y si cantan con nosotros, maravilloso. Esa complicidad lo cambia todo.
¿Cómo adaptáis las canciones a un concierto de mediodía?
S.M.: Lo movemos respecto a la gira con banda. En acústico elegimos canciones que respiran bien y que permiten más intimidad, sin renunciar a momentos de subidón.
A.G.: Buscamos participación: que no sea «mirar», sino estar dentro; queremos que sientan que el concierto sucede entre todos.
Venís de «El Bosque» (2025) tras «Piel, Equilibrio y Humo» (2020) e «Himnos de Guerra» (2023), y el público os identifica por temas como «El Laberinto». ¿En qué punto estáis ahora?
A.G.: Yo lo llamo el final del comienzo. Cambia la etapa vital y cambia el modo de trabajar: todo se vuelve más consciente.
S.M.: Se nota que estamos en otro escalón. Da vértigo, pero es bonito: como estrenar piel nueva.
«El Bosque» se siente autobiográfico. ¿Cómo nace ese disco-recorrido?
S.M.: Fue una cronología natural. En terapia aparecieron cosas de infancia y de ahí salió «La niña», un diálogo con mi niña interior. También hay canciones muy ligadas a mi familia. Lo organicé por capítulos, como un caminito hacia un lugar seguro.
A.G.: Y lo mejor es que la gente no lo vive como «la historia de Sandra», sino como algo propio. Eso le da sentido.
En vuestras letras hay nostalgia y esperanza. ¿Cómo lo equilibráis?
A.G.: El resumen es esperanza. «La brújula» habla de encontrar el norte.
S.M.: Incluso en lo triste asoma una salida. En producción intentamos que mande la canción; con Santos y Fluren fue fácil entrar a fondo sin caer en la postal.
¿Como es vuestro «método Merino» para componer?
S.M.: Antes nacía todo de una frase: texto, melodía y luego concepto. En «El Bosque» ya tenía títulos y un esquema de temas; me ayudó a escribir con visión previa.
A.G.: Yo soy el primer filtro. Ahora maquetamos más en casa y probamos estructuras nuevas.
Cuando una idea no funciona, ¿qué hacéis?
S.M.: Si no me emociona, la abandono. Si me remueve, la persigo hasta que se exprese como tiene que expresarse.
A.G.: A veces una idea no encaja hoy, pero sí mañana. La guardamos y, si vuelve a tener verdad, renace.
¿Cómo definiríais vuestra música, sin etiquetas complicadas?
A.G.: Tras el Mad Cool festival nos dijeron «pop de alto voltaje emocional» y nos quedamos con eso. Es directo: emoción al frente, sin miedo.
Para quien no os haya visto nunca, ¿por qué acudir a escucharos al Achégate ao Salón!?
S.M.: Si apetece un viaje hacia adentro y disfrutar de la música, aquí estamos..
A.G.: Y hacerlo a mediodía, en un teatro tan cercano, es el plan perfecto: nos vemos en Vilagarcía.
