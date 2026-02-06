Nueva valla cinegética en el tómbolo de A Lanzada
La reposición del vallado sirve para proteger a los animales y a los automovilistas
La Xunta avanza así en la regeneración del istmo
En los últimos días operarios de la Consellería de Medio Ambiente proceden a la reposición de las vallas cinegéticas del istmo de A Lanzada, en el Ayuntamiento de O Grove. Las protecciones de que disponía estaban ya muy deterioradas, y en algunos tramos permanecían tiradas o habían desaparecido.
Con esta medida se trata de proteger a los animales impidiendo su acceso a la calzada que atraviesa el tómbolo entre Noalla (Sanxenxo) y Ardia (O Grove).
Al mismo tiempo se protege a conductores y acompañantes, ya que se reducen los riesgos de accidente cuando los animales acceden a la carretera, en ese punto provista de cuatro carriles de circulación y una mediana.
Otra de las ventajas de estas vallas es que impiden el paso de personas e incluso vehículos al istmo propiamente dicho, lo cual favorece su proceso de regeneración natural de este Lugar de Interés Comunitario (LIC) protegido por la Red Natura y el convenio internacional de Ramsar que es también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y forma parte del Complejo Intermareal Umia-O Grove y del Complejo Ons-O Grove.
