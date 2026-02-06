Seguridad
Mar prepara la renovación de pantalanes en cinco puertos arousanos
Están los de Carril, O Grove y Vilanova
El ente público Portos de Galicia anuncia una inversión de 640.000 euros en una decena de puertos en los que quiere «mejorar la seguridad del tránsito minimizando los riesgos de resbalar o de accidente».
Se trata de la renovación del pavimento de madera de los pantalanes en puertos autonómicos como el de Carril (Vilagarcía), al que se suman los de Vilanova, Ribeira, A Pobra do Caramiñal y O Grove.
Parece ser que durante los siete próximos meses se pretende desmontar el pavimento de madera deteriorado en pasarelas, pantalanes y fingers para colocar en su lugar «un nuevo pavimento tecnológico de mayor durabilidad y resistencia».
