Mar prepara la renovación de pantalanes en cinco puertos arousanos

Están los de Carril, O Grove y Vilanova

Pantalanes en el puerto de Vilanova

Pantalanes en el puerto de Vilanova / Noé Parga

Manuel Méndez

Arousa

El ente público Portos de Galicia anuncia una inversión de 640.000 euros en una decena de puertos en los que quiere «mejorar la seguridad del tránsito minimizando los riesgos de resbalar o de accidente».

Se trata de la renovación del pavimento de madera de los pantalanes en puertos autonómicos como el de Carril (Vilagarcía), al que se suman los de Vilanova, Ribeira, A Pobra do Caramiñal y O Grove.

Parece ser que durante los siete próximos meses se pretende desmontar el pavimento de madera deteriorado en pasarelas, pantalanes y fingers para colocar en su lugar «un nuevo pavimento tecnológico de mayor durabilidad y resistencia».

