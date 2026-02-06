Maneiro, Los Bics y Amaramar actuarán en el Solifest

El cantante Maneiro encabeza el cartel de una nueva edición del festival Solifest del barrio de O Piñeiriño, que tendrá lugar el 19 de abril en beneficio de Amencer-Aspace y que también contará con Amaramar Y Los Bics.

La Asociación Breogán indica que en breve desvelará nuevas confirmaciones de los conciertos de un programa que, cabe recordar, será más completo y que busca ayudar a la asociación de ayuda a personas con parálisis cerebral y otros trastornos neuro-motores.

Destaca la presencia del excantante de Heredeiros da Crus, que presentará su nuevo trabajo «A miña mellor versión», inaugurando en el «mellor barrio do mundo» su temporada de festivales.

«Es uno de los artistas más queridos y reconocibles de la escena gallega», añaden desde la organización, que estará acompañado, de momento, por la banda emergente de Santiago Amaramar, con su sonido rock indie intenso y emocional, y una promesa local, el grupo Los Bics.

Desde la asociación vecinal creen que están camino de ofrecer «la mejor versión» de este festival solidario que cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra y del Concello de Vilagarcía, que es «clave para seguir haciendo posible un festival que nace desde el barrio y para el barrio, pero con una mirada cada vez más amplia».