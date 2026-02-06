Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los ilustradores gallegos celebran en Vilagarcía su día con una fiesta abierta

La asociación ofrece hoy un taller, participar en una obra colectiva, música y un sorteo

Lucía Romero

Vilagarcía

La Asociación Galega de Profesionais da Ilustración ha escogido Vilagarcía para celebrar una fiesta por su día oficial, que tuvo lugar el día 30 . El programa se desarrollará hoy en O Miúdo y hay actividades abiertas a todos los públicos.

Empezará a las 18.30 horas con un taller impartido por Laura Caneira para divertirse dibujando. Es necesario inscribirse y tiene un coste de diez euros que incluye los materiales. Después, a partir de las 20.00 horas, Little Pi y Martin Haddock DJ harán una ilustración en vivo y abierta a la participación de los interesados en colaborar en una obra colectiva.

Por la noche habrá un sorteo de dos cestas con material y creaciones artística de socios, entre los que se encuentran arousanos como Augusto Metztli e Iria Ribadomar. Esta entidad agrupa a más de un centenar de creadores de toda Galicia.

