Cultura
Los ilustradores gallegos celebran en Vilagarcía su día con una fiesta abierta
La asociación ofrece hoy un taller, participar en una obra colectiva, música y un sorteo
La Asociación Galega de Profesionais da Ilustración ha escogido Vilagarcía para celebrar una fiesta por su día oficial, que tuvo lugar el día 30 . El programa se desarrollará hoy en O Miúdo y hay actividades abiertas a todos los públicos.
Empezará a las 18.30 horas con un taller impartido por Laura Caneira para divertirse dibujando. Es necesario inscribirse y tiene un coste de diez euros que incluye los materiales. Después, a partir de las 20.00 horas, Little Pi y Martin Haddock DJ harán una ilustración en vivo y abierta a la participación de los interesados en colaborar en una obra colectiva.
Por la noche habrá un sorteo de dos cestas con material y creaciones artística de socios, entre los que se encuentran arousanos como Augusto Metztli e Iria Ribadomar. Esta entidad agrupa a más de un centenar de creadores de toda Galicia.
