Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves

El vecino de Trabanca Sardiñeira de 41 años que faltaba de su casa desde ayer ha sido hallado muerto tras casi 24 horas de búsqueda por parte de sus familiares y un dispositivo ciudadano y de Policía y Emerxencias que se montó a primera hora de la tarde de este viernes.

El hombre, que responde a las iniciales de J.A.L.D., era una persona de «alta vulnerabilidad» y sus más allegados estaban muy preocupados, así que pidieron colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Así las cosas, a primera hora de la tarde de hoy, vecinos y personas cercanas activaron un dispositivo de búsqueda para buscarlo por las inmediaciones de la vivienda donde fue visto por última vez.

Para ello también contaron con el apoyo de efectivos del servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, que se sumó a la batida con un quad y otro vehículo para recorrer zonas de difícil acceso.

A media tarde ha llegado la peor de las noticias: el hombre de 41 años de edad fue hallado muerto.

Según fuentes del dispositivo, no presentaba signos de violencia, pero la Policía Nacional ha abierto las correspondientes diligencias en estos casos para esclarecer las causas exactas del deceso.

El caso ha conmocionado a los vecinos de Trabanca Sardiñeira que se habían unido a la preocupación de su familia, la cual denunció la desaparición del joven en cuanto tuvo conocimiento de su desaparición.

Las autoridades acudieron al lugar donde fue encontrado para proceder al levantamiento del cadáver.