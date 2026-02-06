El GES de O Grove recibe una bomba contra incendios de 1.100 litros

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acompañado por el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el gerente de la Axega, Marcos Araújo, entregó ayer una bomba urbana ligera estrecha valorada en 150.000 euros al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de O Grove. Fue en el marco de un acto con la entrega de material a otros grupos de Galicia y contó con la presencia de efectivos mecos y del alcalde, Jose Cacabelos.

Según Presidencia, también se otorgaron dos bombas rurales pesadas para los GES con sede en Laza y Quiroga, y otra urbana ligera para los de A Guarda. El material suma un presupuesto de casi 700.000 euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del programa Feder de Galicia. Tal y como señaló el conselleiro, se trata de vehículos dotados de equipación avanzada de extinción, sistemas de comunicación integrados en la red corporativa de emergencias de Galicia y altas prestaciones técnicas que tienen como objetivo mejorar la capacidad operativa de los GES, optimizar los tiempos de respuesta e incrementar la seguridad del personal y de la ciudadanía.

En cuanto a a las prestaciones, Calvo detalló que la recibida por O Grove está destinada a zonas urbanas, cascos históricos y calles estrechas, está dotada con cisternas de un mínimo de 1.100 litros de capacidad y cuenta también con bomba contra incendios que permite el lanzamiento de agua tanto con baja como con alta presión y carrete de primer socorro. También recordó que el ámbito de este grupo cubre también Meaño, Poio y Sanxenxo y que la Xunta sufraga la mitad del coste de los GES y los consorcios de bomberos.