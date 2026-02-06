La Fiscalía rebaja la pena para el meisino cazado con un explosivo

El juicio contra un vecino de Meis acusado de tenencia y fabricación de sustancias explosivas quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia de Pontevedra. Finalmente, la Fiscalía rebajó su petición de pena de prisión a dos años de los cinco iniciales, porque el hombre reconoció los hechos.

Estos tuvieron lugar en 2024 cuando el acusado fue sorprendido por la Guardia Civil con un dispositivo explosivo fabricado por él mismo para desterrar una parcela donde quería plantar viñas. Los agentes le encontraron una garrafa con más de tres kilos de pólvora negra de fabricación casera y lo denunciaron por carecer de autorización.

Durante la vista de ayer, el Ministerio Público modificó sus conclusiones previas y rebajó su petición de cárcel a dos años aplicando las atenuantes de confesión y reparación del daño, pues el hombre había desarticulado el mecanismo. Según fuentes judiciales, su abogado mantuvo su pretensión inicial de absolución porque el destino eran trabajos agrícolas, pero formalizó su adhesión subsidiaria a la solicitud de la acusación pública.