Las farmacias arousanas ya pueden ser un punto violeta

Vilagarcía acogió ayer una de las charlas que la Subdelegación del Gobierno y el Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra están impartiendo por toda la provincia para animar a los despachos a formar parte de la red de puntos violetas para detectar y ayudar en casos de violencia contras las mujeres.

La convocatoria estaba dirigida a todos los establecimientos arousanos para un objetivo común, conseguir sumar a los 437 existentes en la provincia a esta iniciativa, contó con la presencia del subdelegado Abel Losada; el alcalde, Alberto Varela; la presidenta del Colexio, Beatriz García; la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Subdelegación, María José Rodríguez; representantes de los CIM, de la UFAM de la Comisaría de Vilagarcía y del equipo VioGén de la Guardia Civil.

Losada indicó que las boticas son «puntos especialmente sensibles» que tienen una intensa implantación en el territorio, muy especialmente en el rural, y además están atendidas por profesionales del campo de la salud, por lo que su implicación en la batalla contra la violencia de género «supone un salto cualitativo», destacó.

La también subinspectora de la Policía Nacional puso de manifiesto que son un lugar perfectamente localizado y de fácil acceso para las posibles víctimas, a donde pueden acudir en busca de asesoramiento o atención o simplemente en la búsqueda de información de manera discreta, como a través de los códigos QR de los carteles con los que se identificarán las farmacias que se sumen a la red de puntos violetas.

Además de poner en contacto a los distintos agentes que participan en la lucha contra la violencia de género, la reunión sirvió para explicar los protocolos de actuación e informar a los farmacéuticos sobre cómo identificar a las posibles víctimas reparando en determinadas señales, cómo actuar en estos casos y a dónde derivarlas.

La información también se hará llegar en los próximos días a todas las farmacias que no participaran en el encuentro para que puedan sumarse a la iniciativa.

El subdelegado reconoció que «lamentablemente no existe riesgo cero en la violencia machista, pero sí podemos tratar de minimizarlo y evitar que se siga asesinando mujeres por el hecho de serlo. Y para eso el compromiso y la unidad de acción son imprescindibles», añadió.

Detalles

Asimismo destacó la «colaboración absoluta» del Concello de Vilagarcía para la organización de esta jornada informativa y destacó que en el ámbito de la violencia de género «lo más importante es sumar». Un tema, añadió, «muy complejo, que está ahí y que, en cualquier momento muestra su cara más terrible, como sucedió hace pocos días en Mos», lamentó.

Por su parte, el regidor agradeció la receptividad de los responsables de las farmacias y también el trabajo que están haciendo los CIM y las Fuerzas de Seguridad. En este contexto, Varela aplaudió esta nueva iniciativa porque «tenemos el deber de garantizar todas las medidas posibles de auxilio y atención a las víctimas y más en momentos como estos, en los que hay quien aún niega que la violencia de género existe y que es un grave problema con el que tenemos que luchar unidos».

La Subdelegación del Gobierno también está impulsando los puntos violeta en todas las oficinas de atención de los servicios estatales, entre ellas las vinculadas a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo.