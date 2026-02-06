Exigen solución a la «odisea» de aparcar en el Hospital do Salnés

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (Agdsp) reclama una solución al problema de aparcamiento existente en el Hospital do Salnés porque el privado cuenta con tarifas «muy caras» y se está generando una «situación de tercer mundo» con enfermos que deben esperar solos a las puertas del centro mientras su acompañante busca donde dejar el vehículo.

Ante esta situación de falta de aparcamientos públicos, a la entidad solo le cabe la sospecha de que «parece que el Sergas quiere que tengas que estacionar en el aparcamiento privado y que pagues unas cantidades inasumibles».

Relatan que aparcar cerca «es una odisea» y «muchos» usuarios se niegan a pagar sus tarifas «porque son muy caras», así que se producen imágenes «de impotencia y falta de humanidad; tercermundistas», añaden, señalando casos de personas mayores con dificultades para andar, pacientes oncológicos, en sillas de ruedas… que «son dejados durante un tiempo que parece una eternidad en la puerta de un servicio público» mientras que «sus acompañantes buscan donde dejar el coche, que no aparcar».

Y es que aseguran que la falta de espacio público para ello es acuciante y la gente se «ve obligada a dejarlo mal o en unas pistas llenas de barro, lejos del acceso». Una situación agravada con las borrascas de fuertes vientos y lluvia de estos días.

Y también piden por otros, pues O Salnés «no es el único que sufre esta atrocidad de los aparcamientos privados con unos servicios de autobús insuficientes para la población» que «año tras año siente que actualmente enfermar ya es un privilegio solo para el que tiene dinero».