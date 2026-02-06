Empresarios de A Illa entregan sus premios de Navidad

La Asociación Empresarios da Illa entregó ayer los cheques de regalo de su campaña de Navidad. Un total de 3.000 euros en quince premios que se podrán gastar en los establecimientos asociados. El acto tuvo lugar en el salón de plenos del Consistorio y contó con la presencia del alcalde, Luis Arosa, y el teniente de alcalde Manuel Suárez, entre otras autoridades. Tanto el Concello como la entidad hicieron un llamamiento a los vecinos para que sigan apostando por el trato cercano y los beneficios del comercio de proximidad.