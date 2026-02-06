Comercio local
Empresarios de A Illa entregan sus premios de Navidad
A Illa
La Asociación Empresarios da Illa entregó ayer los cheques de regalo de su campaña de Navidad. Un total de 3.000 euros en quince premios que se podrán gastar en los establecimientos asociados. El acto tuvo lugar en el salón de plenos del Consistorio y contó con la presencia del alcalde, Luis Arosa, y el teniente de alcalde Manuel Suárez, entre otras autoridades. Tanto el Concello como la entidad hicieron un llamamiento a los vecinos para que sigan apostando por el trato cercano y los beneficios del comercio de proximidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- Profesores duermen en las aulas para exigir «educación de calidad»
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas
- Una lluvia de cascotes sin fin en Cambados: «Hay 20 trozos en mi patio»
- Un crematorio canino y una biorrefinería de algas: Arousa innova con fondos europeos