«Os dous de sempre» reúne a Mofa e Befa y Quico Cadaval

El Auditorio de Vilagarcía acoge mañana sábado 7 (20.00 horas) la versión teatral de «Os dous de sempre», el clásico de Castelao, dirigida por Quico Cadaval e interpretada por Mofa e Befa (Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira).

La comedia, recomendada a partir de 13 años, se enmarca en el ciclo de la Rede Galega de Teatros e Auditorios, financiado por Concello y Agadic.

Las entradas van desde los 5 euros a los 3, precio bonificado, ambas se pueden retirar en el portal Ataquilla.com o en la taquilla del Auditorio.