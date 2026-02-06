Digitalización del saneamiento y rehabilitación de pozos en Meaño

El Ayuntamiento de Meaño ha adjudicado a la firma Coto de Uz Proyectos y Obras S.L. la obra de rehabilitación de pozos de registro y digitalización del sistema de saneamiento.

El gobierno de Carlos Aspérez tomó la decisión en base a una oferta de 46.050,50 euros, siendo esta empresa de Arcade la única presentada a concurso, en el que se presentó con una oferta que rebajaba en 1.879,29 euros los 47.929,79 del proyecto técnico de partida.

Augas de Galicia

La obra está financiada por el ente público Augas de Galicia en atención al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, aportando el grueso de la inversión y teniendo que sufragar el Concello alrededor de 9.000 euros.

Se trata de actuar en diecisiete pozos de registro del saneamiento municipal a fin de evitar pérdidas y vertidos.

En concreto, diez de esos pozos se encuentran en el tramo que, paralelo al río Chanca, discurre entre Caxoi (Lores) y Viliquín (Dena). Otros seis se hallan en un tramo del lugar de Ameiró y un último pozo, radica en el lugar de Seixiños.

Bombeos

Paralelamente se actuará en dos EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales), una de ellas situada en Viliguín y otra en el centro de Lores, dispuesta en 2017 en base a una inversión de más de 44.000 euros.

Del presupuesto total fijado, las partidas más importantes son las de 26.009,52 euros destinados a las obras de limpieza y rehabilitación con mortero de los pozos afectados, lo que equivale al 59 por ciento del presupuesto total, y los 12.493,19 euros que se van a la digitalización del sistema de saneamiento.

La empresa adjudicataria dispone de un plazo de seis meses para completar la ejecución de la obras.