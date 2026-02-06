Agenda
El desfile solidario de GaliciAME se traslada al salón Peña
El desfile solidario de GaliciAME de mañana se celebrará finalmente en el salón Peña y no en la plaza de Fefiñáns, debido a las previsiones meteorológicas. El evento comenzará a las 11.00 horas y será toda una jornada con otras actividades como un mercado de diferentes establecimientos, artesanos y productores gallegos y de fuera. La animación musical correrá a cargo de Os Atómicos, con una sesión vermú, y Los lunes al col se encargarán del cierre.
También habrá talleres y juegos y el desfile tendrá lugar a las 18.00 horas con la participación de una treinta de establecimientos y medio centenar de modelos, como mínimo.
No faltarán los sorteos y algunas sorpresas para esta cita que, como siempre, tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de la Atrofia Muscular Espinal (AME), para la búsqueda de tratamientos que mejoren la vida de los pacientes. Además, recogen donativos para el mercadillo estable que tienen en su sede.
La iniciativa partió de la organizadora de eventos Bárbara Vázquez. Ahora vive en Vigo, pero Cambados fue su hogar durante un tiempo y quería aportar su granito de arena a la labor que realiza la entidad.
