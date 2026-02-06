Desaparecido un vecino de Vilagarcía: su familia pide colaboración

Un vecino de Vilagarcía lleva desaparecido desde ayer y su familia ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo.

Es de Trabanca, se llama Julio Alberto L.D., tiene 41 años, mide 1,75 metros de altura, es de complexión delgada y la última que lo vieron vestía un plumífero con capucha azul y pantalón de chándal del FCB.

Sus parientes han recurrido a la asociación SOS Desaparecidos para pedir ayuda, pues se trata de una persona de «alta vulnerabilidad».

Si alguien lo ha visto o tiene una pista piden que se pongan en contacto con el número de teléfono 868 286 726.