Denuncian que se incumple el mínimo de bomberos por turno

El comité de los bomberos de los parques de O Salnés acusa al Consorcio de incumplir su propio protocolo de evaluación de riesgos psicosociales que, entre otras cosas, y como de alta prioridad, incluye tener un mínimo de seis personas por turno cuando ahora se opera con dotaciones de tres efectivos y no siempre, aseguran.

Los representantes de los trabajadores señalan que este documento lleva más de un año vigente, desde abril de 2024, y respondía a un requerimiento de Inspección de Trabajo. De hecho, ahora ya hay otros avisos de este organismo ante la falta de aplicación denunciada por los profesionales.

Estos destacan que la evaluación establecía como prioridad de nivel A, el máximo, la adopción de medidas organizativas y de personal, dando un plazo de seis meses para su implantación. Aseguran que se trata de una composición que «responde a criterios técnicos y preventivos, imprescindibles para garantizar intervenciones seguras y una organización de trabajo adecuada».

En concreto, el plantel mínimo de seis debe estar compuesto por un jefe de turno (cabo), dos binomios operativos (cuatro bomberos) y un conductor, además de la presencia permanente de un jefe de parque (sargento) y un coordinador (suboficial).

Además del retraso, el comité no percibe «voluntad real» de corregir la situación, pues las medidas no se incorporaron en los presupuestos de 2025 y 2026 y las contrataciones en marcha para aumentar el personal en los parques no les parecen suficientes, pues son cuatro efectivos por parque, aproximadamente, y creen que sería necesarios sobre nueve o diez más por cada uno. En este sentido destacan además que esto afecta «directamente a la ciudadanía al comprometer la seguridad de las intervenciones, los tiempos de respuesta y la capacidad real del servicio de emergencias».

Empezando por su propia situación como trabajadores, pues «es un servicio público esencial que afronta situaciones de alto riesgo y elevada complejidad», recordaron.