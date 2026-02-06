El concurso meañés de jóvenes intérpretes ya tiene finalistas

El jurado del XV Concurso para Novos Intérpretes Jorge Domínguez seleccionó a los tres finalistas de cada categoría. Se enfrentarán en un concierto a celebrar en primavera.

Se trata, en categoría infantil, de Xabier Aspérez Aragunde, Alenka Czarnecka González y Brais Parada Prado, mientras que en modalidad juvenil se clasificaron Nicolás Dozo Sartal, Unai Brito Trelles y Noelia Cousido Padín.

En categoría sénior los finalistas son Gabriela Dozo Sartal, Adriana Hermida Moreda y Sara Hermida Martínez, no pudiendo clasificarse, por haber ganado ya el pasado año, Mariña Agís Doce, que en la fase de clasificación de este año obtuvo la segunda máxima puntuación.

En la modalidad mini se hicieron con los premios, ya de forma directa, por no contemplarse fase final en esta categoría, Manuel Blanco Castro, Roque Álvarez Rossi y Jesús Muiños Balboa.

Noticias relacionadas

Este concurso responde a una iniciativa de la Escuela Municipal de Música y el Concello para contribuir a la formación de los alumnos. Se repartirán premios con un montante total de 555 euros.