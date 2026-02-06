Quejas vecinales
Cambados decide intervenir ante los desprendimientos en el edificio de Establecimientos Otero
El Concello contrata por la vía de urgencia un camión grúa para realizar una retirada de las chapas de la fachada que presentan mayor riesgo
Finalmente, el Concello de Cambados va a tomar cartas en el asunto ante los desprendimientos de la fachada del edificio de Establecimientos Otero. Hoy mismo acudirá al lugar un camión grúa para evaluar la situación y empezar a retirar, si es posible, las chapas metálicas de la fachada con mayor riesgo de caída.
El alcalde, Samuel Lago, explica que ante el peligro de desprendimientos que se ha agravado con los temporales de estos días buscó diferentes alternativas para solucionarlo, llamando incluso al 112 Galicia y probando con los bomberos, pero no fue posible.
Así que finalmente han decidido actuar de manera subsidiaria como vienen reclamando los afectados desde hace más de un año. No obstante, será algo parcial, retirando solo los elementos con mayor riesgo de desplome.
Según el regidor, toman la decisión después de una nueva visita de los técnicos municipales al edificio ubicado en pleno centro de la villa, en la avenida de Galicia. Sus informes pusieron de manifiesto el peligro inminente y en un momento del proceso administrativo abierto contra la propiedad, la inmobiliaria Solvia, en el que o se concretaba una segunda sanción de otros mil euros por no atender los requerimientos de consolidación de la fachada o se tomaba el camino de intervenir y pasarle luego la factura.
El concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, también había tenido la determinación de tomar cartas en el asunto tras visitar las propiedades afectadas y sobre todo la vivienda de la vecina que acumula en su patio gran cantidad de restos de las fachada, Marina Otero. Y es que se trata de un «problema de seguridad colectiva, el peligro es grave», reconocía.
«Es algo urgente porque además de caer en propiedades privadas estamos hablando de un peligro grave para la seguridad colectiva. Hay varias planchas que se mueven con el viento, que están a punto de caer y pueden salir volando y caer en las calles aledañas», relataba
Cabe recordar que el edificio lleva años abandonado y está a la venta por unos 600.000 euros, pero cuenta con una serie de protecciones urbanísticas que han espantado a posibles interesados.
