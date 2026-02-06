Complicada circulación rodada por el centro de Vilagarcía
La presencia de una gran grúa en Juan Carlos I desvía turismos y camiones
Avanzan por viales más estrechos y menos preparados para tanto tráfico
M. Méndez
La circulación rodada está siendo complicada desde las ocho de la mañana en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa.
Como estaba programado, después de que la operación fuera pospuesta en varias ocasiones a causa del mal tiempo reinante, una gran grúa tuvo que ocupar toda la calzada en la avenida de Juan Carlos I para participar en las labores de rehabilitación de uno de los edificios de la zona.
Esa carretera, que pasa justo delante de la casa consistorial vilagarciana, es la vía de comunicación natural para avanzar desde Carril o la playa de Compostela hacia As Carolinas y Rubiáns, de ahí que sea una de las más transitadas de la localidad.
Esta circunstancia hace que, como se decía al principio, la circulación se complique por momentos, toda vez que los vehículos, tanto turismos como camiones, están siendo desviados por calles alternativas que no tienen la misma capacidad para absorber tanto tráfico.
Los desvíos, perfectamente señalizados por la Policía Local, se efectúan por calles como Santa Lucía y Ramón Piñeiro López, al igual que se usan como escapatoria otras como Luis Vila Janer, López Ballesteros e incluso Rivero de Aguilar y Valle Inclán, ya en la zona portuaria de la ciudad.
