El colegio San Francisco cita a 225 personas en la comida de su centenario

Mañana sábado el colegio San Francisco inicia los actos de celebración de su centenario. La primera cita es una comida que tendrá lugar en el Gato Negro de Carril y que cuenta con la confirmación de 225 comensales.

Organizada como una posibilidad de reencuentro de diferentes generaciones, el acto contará además con sorpresas. También habrá una sesión de Dj y un bingo musical en el que se sortearán regalos relativos al colegio vilagarciano.

Desde el propio centro agradecen la implicación de todas las personas que han hecho posible este acto que abre una agenda que quiere poner en valor la relevancia del centenario de un centro referente.