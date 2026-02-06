Buen comienzo de la temporada de pelágicas en el «Chasula»

La temporada de avistamiento de aves a bordo del barco «Chasula» comenzaba hace unas semanas con un recorrido por aguas interiores de la ría de Arousa en el que, como ya se explicó en FARO DE VIGO, fueron avistadas especies como el pato havelda (Clangula hyemalis), varios ejemplares de serreta mediana (Mergus serrator), colimbo grande (Gavia immer) y águila pescadora (Pandion haliaetus), entre otras.

Tras la exitosa misión, y a pesar de los temporales, el patrón del «Chasula», Isidro Mariño, decidió dar comienzo a la temporada de aves pelágicas, es decir, las aves marinas que pasan buena parte de su vida en el mar, lejos de la costa, entre las que se encuentran las de mayor envergadura del planeta, como puede ser el alcatraz atlántico (Morus bassanus).

Un paíño avistado desde el "Chasula". / Xabier V. Pumariño / Birding.gal / Chasula

Y como tantas otras veces, el capitán del barco acertó con el rumbo, y el resultado de la primera expedición pelágica fue definido como «fabuloso» por parte de conservacionistas y/o naturalistas como Juan Diéguez, Xabier V. Pumariño y demás amantes de la naturaleza que se encontraban a bordo del «Chasula», ya que junto a los alcatraces se toparon un número inusualmente alto de paíños (Hydrobates pelagicus).

De ahí que el «Chasula» tenga previsto zarpar de nuevo mañana, otra vez en busca de pelágicas que en esta época del año están a punto de regresar a sus cuarteles de cría o avanzan ya en su proceso de migración primaveral (prenupcial) desde el sur de España y África hacia las zonas habituales de reproducción en países nórdicos. Algunos en destinos tan lejanos como Groenlandia o Rusia.

Uno de los delfines que acompañaron al barco. / Xabier V. Pumariño / Birding.gal

«El sábado confiamos en tener la misma suerte que tuvimos con la primera salida pelágica», esgrime Isidro Mariño, sabedor de la relevancia de los avistamientos realizados el pasado finde.

«Durante el viaje vimos paíños cruzando nuestra ruta en pequeños grupos, pero también una concentración de más de 200 individuos frente a la costa de O Grove», explica uno de los viajeros. «Fue fascinante verlos moverse en grupo, creando momentos de pura coreografía», argumenta. Llega a decir que «es difícil definir un momento así con palabras».

Varios vulvepiedras. / Xabier V. Pumariño / Birding.gal / Chasula

Tanto él como Diéguez, Pumariño, Isidro Mariño y demás viajeros del «Chasula» avistaron también un frailecillo atlántico (Fratercula arctica) y la habitual variedad de gaviotas. Incluido un grupo de once ejemplares de gaviota cana (Larus canus), con un tamaño intermedio entre la gaviota argéntea y la reidora que, como especie reproductora, presenta una amplia distribución boreal, encontrándose repartida por Europa y Asia, según explican en SEO/BirdLife. En España «está considerada como invernante regular, aunque en número escaso», remarcan los ornitólogos.

A mayores, delfines, chorlitos, zarapitos, vuelvepiedras,. correlimos, charranes, cormoranes, garzas y colirrojos.

En definitiva, que el «Chasula» comienza por todo lo alto otro año de expediciones continuas por la ría de Arousa y mar adentro, prestando especial atención al ámbito de influencia del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.n