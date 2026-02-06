Formación
El Basque Culinary Center saborea el vino albariño
Como estaba previsto, los alumnos –latinoamericanos y europeos– del Basque Culinary Center, que el miércoles surcaron la ría de Arouse a bordo del catamarán «Fly Delfín» para familiarizarse con el cultivo de mejillón, tuvieron la oportunidad de conocer más y mejor la producción de albariño de la mano de la DO Rías Baixas. Para ello, recorrieron las subzonas productoras de Condado de Tea, O Rosal y O Salnés, donde visitaron ocho bodegas. También ampliaron su formación visitando Mariscos Laureano.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- Muere un hombre por inhalación de monóxido de carbono en Meis
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- Profesores duermen en las aulas para exigir «educación de calidad»
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas
- Una lluvia de cascotes sin fin en Cambados: «Hay 20 trozos en mi patio»
- Un crematorio canino y una biorrefinería de algas: Arousa innova con fondos europeos