El Basque Culinary Center saborea el vino albariño

Como estaba previsto, los alumnos –latinoamericanos y europeos– del Basque Culinary Center, que el miércoles surcaron la ría de Arouse a bordo del catamarán «Fly Delfín» para familiarizarse con el cultivo de mejillón, tuvieron la oportunidad de conocer más y mejor la producción de albariño de la mano de la DO Rías Baixas. Para ello, recorrieron las subzonas productoras de Condado de Tea, O Rosal y O Salnés, donde visitaron ocho bodegas. También ampliaron su formación visitando Mariscos Laureano.