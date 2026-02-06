Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoTráfico en VigoMuere Octogenario SilledaEscuela Infantil CoiaERE GKNMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Formación

El Basque Culinary Center saborea el vino albariño

El Basque Culinary Center saborea el vino albariño | FDV

El Basque Culinary Center saborea el vino albariño | FDV

Como estaba previsto, los alumnos –latinoamericanos y europeos– del Basque Culinary Center, que el miércoles surcaron la ría de Arouse a bordo del catamarán «Fly Delfín» para familiarizarse con el cultivo de mejillón, tuvieron la oportunidad de conocer más y mejor la producción de albariño de la mano de la DO Rías Baixas. Para ello, recorrieron las subzonas productoras de Condado de Tea, O Rosal y O Salnés, donde visitaron ocho bodegas. También ampliaron su formación visitando Mariscos Laureano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents