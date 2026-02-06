El apagón se prolongó hasta las dos de la madrugada

El apagón vivido ayer por la tarde en el centro de Vilagarcía, que era el segundo en un plazo de 24 horas, se prolongó finalmente hasta las dos de la pasada madrugada.

De ahí que la indignación mostrada por vecinos y comerciantes, a la que ya se aludió ayer en la edición digital de FARO DE VIGO, siga latente esta mañana, cuando muchos de ellos se desplazaron al lugar en el que se encuentra el transformador quemado para pedir explicaciones a los operarios encargados de repararlo.

Todo comenzó, cabe recordar, con el incendio de un transformador subterráneo situado entre la plaza de A Peixería y la Comisaría de Policía Nacional.

Aquel episodio, ocurrido a eso de las tres de la tarde del miércoles, provocó un primer apagón que se prolongó durante horas y afectó a todo tipo de negocios y ciudadanos a título particular.

Los operarios trabajando en la zona. / M. Méndez

Se vieron directamente perjudicados establecimientos y viviendas situados en el entorno de la Avenida da Mariña, A Baldosa, Méndez Núñez, Valentín Viqueira, Arzobispo Lago y Praza de Galicia, por citar algunos ejemplos.

La reparación de ese transformador quemado hizo que ayer por la tarde se produjera el segundo de los apagones, que es ese que continuó hasta las dos de la madrugada de hoy, para desesperación de los hosteleros que tuvieron que cerrar las puertas de sus bares, cafeterías y restaurantes.

Los propios operarios explicaron que se trató de «una avería muy importante», con «cinco líneas y 20 cables afectados».

Eso sí desde primera hora de hoy garantizaron a los vecinos que les preguntaban que esta tarde no habrá un tercer apagón, lo cual es un alivio para la mayoría.

El incendio se produjo delante de Comisaría. / M. Méndez

Sobre todo para los ciudadanos que lamentan lo sucedido diciendo que «ni siquiera hemos podido ducharnos ni hacer de cenar porque en casa tenemos todo eléctrico».

También se quejan los comerciantes, quienes dicen haber sufrido «enormes molestias» y hablan de «importantes pérdidas económicas».

Lo mismo que ocurre a bares y cafeterías, algunos de los cuales incluso tuvieron que usar velas para dar a luz a sus clientes, «aunque no pudimos servirles café, infusiones ni nada parecido».

Entre los hosteleros hay algunos que ya pusieron el asunto en manos de sus empresas aseguradoras y les piden que presenten reclamaciones para tratar de compensar los daños y perjuicios sufridos.