Cine
Ádega estrena febrero con dos proyecciones premiadas en el Festival de Cannes
El Cine Clube Ádega programa en febrero dos proyecciones en el Salón García, con dos títulos reconocidos en el último Festival de Cannes.
Hoy viernes, a las 20.30 horas, se exhibirá la película china de 2024 «Black Dog», un neowestern ambientado en una ciudad industrial semiderruida, casi fantasmagórica, por la que deambulan jaurías de perros ferales en los límites del desierto del Gobi.
El miércoles 18, también a las 20.30, será el turno de «Un simple accidente» (2025), coproducción iraní-francesa-luxemburguesa escrita y dirigida por Jafar Panahi, una fábula en clave de thriller dramático sobre el Irán actual.
La entrada será gratuita para socios, 2,5 euros para estudiantes y desempleados y 4 euros para el resto del público.
