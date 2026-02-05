Zona Aberta abre una nueva campaña por San Valentín

La asociación de Comercio, Hostelería y Turismo Zona Aberta lanza la campaña de San Valentín «Quérete Moito» para dinamizar el comercio y la hostelería de Vilagarcía y premiar la fidelidad de la clientela.

Las compras en establecimientos asociados entrarán en el sorteo de una cena para dos, que se celebrará el 17 de febrero. El día 14, de 12.00 a 14.30 horas, también habrá el «Photocall del Amor» en Praza de Galicia: con un ticket de compra se entregará una foto impresa. El colectivo agradece la colaboración del Concello. n