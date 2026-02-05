Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Comercio

Zona Aberta abre una nueva campaña por San Valentín

Un momento de la presentación de la campaña.

Un momento de la presentación de la campaña. / Noe Parga

Diego Doval

Vilagarcía

La asociación de Comercio, Hostelería y Turismo Zona Aberta lanza la campaña de San Valentín «Quérete Moito» para dinamizar el comercio y la hostelería de Vilagarcía y premiar la fidelidad de la clientela.

Las compras en establecimientos asociados entrarán en el sorteo de una cena para dos, que se celebrará el 17 de febrero. El día 14, de 12.00 a 14.30 horas, también habrá el «Photocall del Amor» en Praza de Galicia: con un ticket de compra se entregará una foto impresa. El colectivo agradece la colaboración del Concello. n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents