Vilagarcía: propietarios de inmuebles deben agilizar informes para retirar las vallas de seguridad de las calles

El Concello de Vilagarcía pide colaboración y agilidad a los propietarios de inmuebles con desprendimientos en fachadas o tejados para poder retirar cuanto antes los vallados de seguridad que, desde enero ocupan aceras e incluso parte de la calzada. La sucesión de lluvias intensas y fuertes vientos obligó a activar medidas preventivas en siete lugares del municipio para evitar perjuicios.

El gobierno local recuerda que las vallas no pueden levantarse hasta contar con un informe técnico que garantice que no existe riesgo de caída de elementos —lajas, cornisas, tejas o canalones— ni de derrumbe de cierres de fincas. Mientras dure la ocupación del espacio público, los responsables de los edificios deben abonar la tasa municipal, calculada por días y por metros ocupados.

Solo en enero se abrieron siete expedientes, frente a los seis tramitados en todo 2025 por mantenimiento y conservación de inmuebles. El procedimiento arranca con Emerxencias, que atiende la incidencia, delimita la zona segura y notifica a la propiedad, detallando normativa y tasas. Los afectados, aun sin requerimiento de Urbanismo, pueden encargar ya un informe sobre el estado del edificio y colocar medios propios de separación si garantizan la seguridad. Después, Urbanismo abre expediente y da un mes para presentar el dictamen técnico sobre la seguridad exterior.

Si el informe es favorable, el expediente se archiva y se retiran los vallados. Si es desfavorable, la propiedad debe ejecutar las obras indicadas —con proyecto y licencia si procede— y aportar un nuevo informe final que certifique que el inmueble ya no presenta riesgos. El Concello admite que los vallas no son estéticos ni cómodos, pero insiste en que se mantienen solo el tiempo imprescindible y que la rapidez reduce el coste de la tasa. n