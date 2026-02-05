Cinema
A vilagarciá Laura Piñeiro, montadora de "As liñas descontinuas", opta ao Premio Mestre Mateo ao mellor montaxe
A montaxe é o lugar onde unha película aprende a respirar. A vilagarciá Laura Piñeiro González, finalista aos Premios Mestre Mateo ao mellor montaxe por «As liñas descontinuas», asina dende a sombra unha historia feita de silencios, miradas e ritmo. O 21 de marzo, en Lugo, pode chegar o seu gran recoñecemento.
Hai oficios que non se aplauden porque non se ven, pero que sosteñen unha película coma quen sostén a respiración. Nese lugar silencioso, detrás do brillo das estreas e das alfombras vermellas, está a vilagarciá Laura Piñeiro González, que afronta por primeira vez a posibilidade de levar un Premio Mestre Mateo ao mellor montaxe. A Academia Galega do Audiovisual xa fixo pública a lista de finalistas e o 21 de marzo, en Lugo, saberase se ese traballo «invisible» sae por fin á luz.
A nominación chega da man de «As liñas descontinuas», un dos títulos que máis candidaturas reúne nesta edición xunto con Antes de nós e Sirāt. Para Piñeiro, con 28 anos, o recoñecemento ten un peso íntimo: «Gañei premios con proxectos nos que participei na montaxe, pero esta é a primeira vez que opto a un Mestre Mateo». Comparte candidatura con Diana Toucedo; as dúas repartíronse a tarefa de darlle forma final á longametraxe da directora Anxos Fazáns.
O camiño empezou a mediados de 2024, cando lle propuxeron integrar un equipo dobre: «Querían que traballase con Diana e tivemos unha entrevista en Santiago, nas oficinas da produtora Sétima». Foron dez semanas intensas, cinco delas asumidas por ela: primeiros cortes, probas, reestruturacións, horas de feedback e a directora ao lado, «man a man», buscando a mesma pulsación. O primeiro corte chegaba ás dúas horas e vinte; a película quedou finalmente nunha hora e media, e cada minuto tivo que gañarse o seu lugar.
Piñeiro fala da montaxe como unha escultura: «É como empezar cunha pedra e ir refinando. Podes quitar unha frase, unha secuencia, e vas depurando: contar máis con menos». Tamén monta o son e reivindica o silencio como un idioma: ás veces unha pausa, unha respiración ou unha mirada din o que sobraba nun diálogo. «Pódese contar moito co silencio», resume.
«As liñas descontinuas» pon o foco no encontro fortuíto entre Denis, un rapaz trans de 28 anos, e Bea, unha muller de 50. Para Laura é a súa primeira longametraxe de ficción tras traballos documentais e unha formación especializada. «É difícil que confíen en ti cun percorrido relativamente curto», admite, pero tamén defende que ser nova pode abrir perspectivas frescas. Se a montaxe é «a terceira escritura», a súa nominación lembra que a técnica tamén é arte e que a emoción ás veces nace nun corte. E iso tamén conta.
