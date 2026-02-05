Los rayos se ceban con el alumbrado público de A Illa

Fueron dos rayos con apenas dos días de diferencia, pero han dejado totalmente tocado el servicio de alumbrado público del municipio de A Illa, al que le va a costar mucho recuperarse, entre otras cuestiones, por la falta de stock de repuesto en los almacenes. Así lo reconoce el teniente de alcalde de A Illa, Manuel Suárez, que ayer apuntaba que «cada día estamos descubriendo nuevas zonas afectadas y cuando hablamos con las empresas para repararlas, nos dan un plazo mínimo de tres semanas por la falta de estos elementos en los almacenes».

Suárez recuerda que el primero de los rayos, que cayó en la zona de Con do Forno, se llevó por delante unas 40 farolas, a lo que hay que sumar el que se registró el viernes en la zona de Pedra Serrada, donde impactó contra una vivienda, que no solo ha afectado al alumbrado público, sino que «ha dejado sin calefacción al centro sociocultural». Insiste en que el expediente de gasto ya ha sido aprobado y se ha adjudicado la reparación, pero «los técnicos no pueden venir porque no tienen piezas». Suárez reconoce que, este invierno, está siendo «muy duro para los servicios municipales por la cantidad de borrascas que se están sucediendo», algo que no solo están notando en A Illa, sino también en municipios limítrofes.

Los problemas en el alumbrado ya han generado problemas en el municipio. Uno de ellos ocurría el pasado lunes, cuando un vehículo atropellaba a una mujer en un paso de peatones a la altura de la intersección entre las avenidas Castelao y A Ponte, uno de los puntos en los que más farolas se han visto afectadas por lo ocurrido. Afortunadamente, la mujer resultó herida leve y ya ha recibido el alta.

En lo que respecta a los daños materiales que causó el último rayo en propiedades privadas, la más afectada, una vivienda de Pedra Serrada, permanece prácticamente inhabitable a la espera de resolver con el seguro, cuyos peritos ya han pasado por el lugar, mientras el resto de casas van recuperando poco a poco la tranquilidad. Eso sí, en el cemento de la calle todavía son apreciables las marcas que dejó el rayo a su paso.

Otro municipio con el que se están cebando las borrascas es el de Vilanova, donde el Concello ha encargado un informe para analizar que servicios públicos se están viendo afectados por las constantes lluvias, acompañadas en muchas ocasiones de aparato eléctrico, que se han registrado en las últimas semanas. El estudio abarca la totalidad del municipio, tal y como explicaba su alcalde, Gonzalo Durán, ya que Vilanova también ha sido uno de los concellos que más ha sufrido con la crecida que ha experimentado el río Umia en los últimos días.n