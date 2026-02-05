Queda desierta la valoración de los terrenos y la lámina del Puerto

El Puerto de Vilagarcía ha dejado desierta la contratación del servicio para la valoración de los terrenos y lámina de agua, así como de los terrenos afectados a ayudas a la navegación.

El contrato, que se licitó por 40.000 euros, tuvo un aspirante, pero los técnicos consideraron uqe la oferta no reunía los requisitos técnicos necesarios para hacerse con la adjudicación. El contrato que se ofrecía para llevar a cabo este estudio era de doce meses de duración y debía estructurarse en cinco fases diferentes.

Lo que se pretendía con este servicio era revisar el valor de los terrenos, una acción en la que el Puerto de Vilagarcía debía tener en cuenta el grado de urbanización general de la zona, las características de ordenación de su Plan Especial y su accesibilidad y conexión.

A mayores, los técnicos también deben realizar un estudio de mercado del suelo dentro de la zona de influencia recíproca del puerto y el municipio en el que se asienta., así como un estudio del mercado inmobiliario referenciado a otros terrenos del término municipal.

Otra de las cuestiones a analizar por los técnicos era el grado de urbanización general de la zona, las características de ordenación y la centralidad de los diferentes servicios.

Noticias relacionadas

En la actualidad, la Autoridad Portuaria de Vilagarcía mantiene vigente una valoración de terrenos y lámina de agua de la zona en servicio del puerto y terrenos afectados a ayudas a la navegación que fue aprobada en 2015. Estas valoraciones deben re visarse cada diez años, algo que pretendía hacer ahora la institución. Ante la obligación por ley de realizar este informe, lo más probable es que la Autoridad Portuaria de Vilagarcía vuelva a sacar a concurso esta actuación que se enmarca dentro de los servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección a los que deben someterse todos los puertos de interés general, como es el caso del arousano.n