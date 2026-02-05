El PP exige un plan de mantenimiento de la red de saneamiento

El Auditorio de Vilagarcía acogerá el 20 de febrero la cuarta edición del (in)fórmate, jornada técnica de formación y futuro laboral impulsada por la Consellería de Xuventude para orientar al alumnado de 4ª de ESO, Bachillerato y otros ciclos formativos de los seis centros del municipio.

Veinte centros y organismos presentarán su oferta de titulaciones. La cita se estructurará en tres áreas: exposición e información académica, demostraciones y workshops, y relatorios y coloquios. Estarán las universidades gallegas y, por primera vez, la UNED de Pontevedra.

Como novedad, el CIFP Oroza llevará su «PonteVan», una gastroneta que recibirá a los visitantes en la Praza da II República con un aperitivo saludable elaborado por el alumnado de cocina y restauración. Además, también estarán la Escola Superior de Deseño Mestre Mateo o la Escola Superior de Arte Dramático, entre otras. n

El PP de Vilagarcía reclama algobierno local un plan de mantenimiento de la red municipal de saneamiento y pluviales ante el aumento de roturas registradas. Los populares denuncian el «estado deficiente» de las canalizaciones subterráneas y ponen como ejemplo la avería de una tubería en la avenida Agustín Romero, que abrió un socavón.

Noticias relacionadas

La portavoz, Ana Granja, reconoce la celeridad del Concello al reparar la incidencia «asumiendo sus competencias» y evitando, dice, «perder el tiempo discutiendo sobre la titularidad». Añade que «Vilagarcía no necesita discusiones , necesita soluciones». El Partido Popular recuerda otras averías recientes, como la registrada en noviembre en las inmediaciones de la playa de A Compostela o el hundimiento en diciembre en la avenida de A Mariña, con cortes y molestias vecinales. «Las obras que no se ven no lucen en las fotos, pero su abandono lo padecemos todos», concluye. n