La policía trata de mantener el control en las zonas escolares invadidas de vehículos

La Policía Local de Vilagarcía trata de mantener el control y el orden en las zonas escolares de la ciudad, que con demasiada frecuencia se ven invadidas por vehículos a pesar de todas la prohibiciones existentes y de que estas se recuerdan con todo tipo de señalización.

A pesar de los intentos de los agentes por mantener el orden, hay conductores que siguen estacionando donde no deben, como también circulando por calles peatonales e incluso por los llamados Camiños Escolares Seguros.

La vigilancia, y las sanciones, se mantienen en el entorno de los jardines del Doctor Fleming, donde se encuentra el CEIP Anexo A Lomba, en las calles de acceso al Arealonga y en la de Vista Alegre y el entorno de la plaza de abastos, situadas cerca del colegio Sagrada Familia.