Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Los operarios municipales no dan abasto

Los electricistas de Vilagarcía.

Los electricistas de Vilagarcía. / Noe Parga

R.A.

Arousa

Los operarios municipales de los distintos ayuntamientos arousanos no dan abasto estos días tratando de poner orden tras el paso de las tormentas y afrontando todo tipo de reparaciones. En la foto, un equipo de electricistas de Vilagarcía retirando farolas, ayer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents