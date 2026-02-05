Momboi se suma el sábado al ciclo Cultura ao Quente de Cambados

El ciclo Cultura ao Quente trae este sábado a Cambados una de las propuestas más sugestivas del panorama musical gallego actual, la banda Momboi. La cita será a las 20.30 horas en el Auditorio de A Xuventude, con entrada gratuita. Momboi nació de la inquietud y del gusto por la música de raíz latinoamericana, con un sonido pop/rock que bebe de la psicodelia, de la tradición gallega y de otros sonidos como el flamenco, dando lugar a una mezcla heterogénea, personal y abierta a todos los públicos. vSu música está envuelta en una energía mística que convierte sus conciertos en algo especial.

Entre los temas que sonarán en A Xuventude estará su último single, «Meu Santo», donde vuelven a fluir los ritmos latinos combinados con sintetizadores y melodías hipnóticas, en un disco que la banda define como un homenaje a todas las personas que han estado a su lado. El trabajo fue grabado en Estudios A Ponte.n