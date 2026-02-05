Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Momboi se suma el sábado al ciclo Cultura ao Quente de Cambados

R. A.

Cambados

El ciclo Cultura ao Quente trae este sábado a Cambados una de las propuestas más sugestivas del panorama musical gallego actual, la banda Momboi. La cita será a las 20.30 horas en el Auditorio de A Xuventude, con entrada gratuita. Momboi nació de la inquietud y del gusto por la música de raíz latinoamericana, con un sonido pop/rock que bebe de la psicodelia, de la tradición gallega y de otros sonidos como el flamenco, dando lugar a una mezcla heterogénea, personal y abierta a todos los públicos. vSu música está envuelta en una energía mística que convierte sus conciertos en algo especial.

Entre los temas que sonarán en A Xuventude estará su último single, «Meu Santo», donde vuelven a fluir los ritmos latinos combinados con sintetizadores y melodías hipnóticas, en un disco que la banda define como un homenaje a todas las personas que han estado a su lado. El trabajo fue grabado en Estudios A Ponte.n

