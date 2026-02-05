Mar vigila la posible mortandad de marisco a causa del agua dulce

Las persistentes y copiosas precipitaciones, que provocan riadas, arrastran sedimentos a la ría y hacen que disminuya la salinidad, amenazando de muerte la producción de bivalvos como la almeja y el berberecho, han llevado a la Consellería do Mar a intensificar el control de los diferentes bancos.

Los técnicos de dicho departamento están realizando «un control continuo» de los mismos, prestando especial atención a parámetros ambientales como la temperatura, pH y salinidad «para evaluar los posibles riesgos para la supervivencia y viabilidad de los moluscos».

Así lo explicó ayer la conselleira do Mar, Marta Villaverde, en un encuentro con representantes de las cofradías gallegas, ante quienes reconoció que si bien Galicia está acostumbrada a episodios prolongados de precipitaciones, «la intensidad y duración» de las mismas en los últimos tiempos «obliga a mantener una especial vigilancia sobre los bancos marisqueros».

De ahí que la Xunta decidiera reforzar la monitorización de las diferentes zonas productoras y compartir los datos obtenidos con el sector «para adoptar las medidas que sean necesarias».

Acompañada de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, la conselleira pudo tratar también con los presidentes de la Federación Galega y de las Federacións Provinciais de Confrarías otro tipo de cuestiones «de interés para el sector», entre las que destaca la «elaboración del baremo para el marisqueo a pie».n